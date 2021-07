Zone euro: la croissance des crédits aux entreprises stagne en juin (BCE)

De leur côté, les crédits accordés aux ménages ont à nouveau légèrement accéléré, grimpant de 4,0% en juin, un dixième de point de plus qu'en mai, en restant tirés par les emprunts pour l'achat de logements.

Les prêts aux entreprises industrielles et commerciales, ajustés de certaines opérations strictement financières, ont progressé de 1,9% en juin, comme en mai, stoppant la nette baisse observée depuis février.

L'augmentation de la masse monétaire M3, qui a connu une envolée spectaculaire de 5% à plus en 12% en 2020, continue de ralentir à 8,3%, après 8,5% en mai, alors que les aides publiques déclenchées l'an dernier face à la première vague de la pandémie de Covid-19 se normalisent.

L'agrégat M3 est utilisé par la BCE comme indicateur avancé de l'inflation, en comprenant les espèces en circulation, les crédits à plus de 2 ans et les dépôts des ménages et des entreprises.

La présidente de la BCE Christine Lagarde s'est inquiétée jeudi dernier de "l'incertitude croissante" liée à la remontée des courbes d'infections au Covid-19, qui conforte l'institution dans son choix de maintenir le cap d'une politique monétaire accommodante.

Cette politique doit préserver des conditions de financement favorables pour tous les secteurs de l'économie durant la pandémie, selon l'institut.