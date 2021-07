Pandémie, taxes: au Royaume-Uni, le prix des maisons à des records

Il atteignait en juin 230.700 livres (près de 270.000 euros) en moyenne pour une propriété, d'après les données du site de petites annonces immobilières Zoopla, publiées mardi.

C'est 30% de plus que lors du précédent pic de marché en 2007, avant la crise financière, et 5,4% de plus qu'il y a un an.