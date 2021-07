JO 2020: le judoka Matthias Casse décroche la médaille de bronze

C’est la deuxième médaille belge aux Jeux de Tokyo après l’argent de Wout van Aert samedi dans la course cycliste en ligne, et la 150e médaille belge de l’histoire aux Jeux d’été.

Matthias Casse a décroché la médaille de bronze en catégorie des -81 kg mardi aux Jeux olympiques de Tokyo. Le judoka belge de 24 ans, champion du monde et nº 1 mondial, a battu le Géorgien Tato Grigalshvili (IJF 3) sur ippon dans le combat pour la médaille de bronze.

Casse a révélé qu’il s’était blessé à l’épaule en stage il y a trois semaines et demie. Il a caché sa blessure pour ne pas alerter ses adversaires. Il n’avait plus fait d’entraînement judo depuis lors, juste de la condition physique : « J’étais venu pour l’or mais vu les circonstances, je suis satisfait avec le bronze. J’irai pour l’or à Paris dans trois ans. Il n’a jamais été question de ne pas venir. J’ai combattu sur adrénaline. L’envie de gagner était plus forte que la douleur ».