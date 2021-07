Bourse de Bruxelles - Le BEL 20 recule avec arGEN-X et Galapagos en tête

La tendance était à la baisse mardi matin en Europe, le BEL 20 reculant de 0,6 pc vers 11h à 4.212 points avec 11 de ses éléments dans le rouge. Ceux-ci étaient emmenés par arGEN-X (253,70) et Galapagos (50,05) qui abandonnaient 3,1 et 1,6 pc, les poids lourds AB InBev (57,87) et KBC (67,22) cédant de même 0,5 et 0,6 pc tandis qu'Ageas (44,90) perdait 1,2 pc.