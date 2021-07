Amazon «intéressé» par les cryptomonnaies

Le site City AM avait publié, dans la nuit de dimanche à lundi, un article annonçant la prochaine acceptation des paiements en bitcoins, mais aussi la création d’une cryptomonnaie propre à Amazon en 2022, citant une source proche du dossier. Sollicitée par l’Agence France-Presse, une porte-parole d’Amazon a assuré que l’information était « inventée ». Pour autant, elle a confirmé « l’intérêt (du groupe) pour ce secteur ». « Nous restons concentrés sur l’exploration de ce à quoi cela pourrait ressembler pour les clients qui font leurs achats sur Amazon ».

Lire aussi Et si un shiba connaissait la vérité sur les cryptomonnaies…

Le monde des cryptomonnaies s’était déjà emballé après la publication récente, par Amazon, d’une offre d’emploi pour un poste de responsable monnaies électroniques et blockchain, la technologie sur laquelle sont basées ces devises Le possible intérêt d’Amazon pour les monnaies électroniques, s’ajoute à plusieurs déclarations de dirigeants de la tech intervenues la semaine dernière. Dans le cadre d’une conférence en ligne, les patrons d’Ark Invest, Cathie Wood, de Tesla, Elon Musk, et de Twitter, Jack Dorsey, ont réaffirmé leur intérêt pour les cryptomonnaies.