Coronavirus: certains patients atteints d’un cancer développent moins d’anticorps après la vaccination

Quelque 200 malades ont été impliqués dans cette étude. Ils et elles ont tous reçu le sérum BioNTech/Pfizer.

Certaines personnes atteintes de cancer produisent moins d’anticorps que celles en bonne santé après avoir reçu deux doses d’un vaccin contre le coronavirus. Telle est la conclusion de l’étude B-VOICE menée à l’hôpital universitaire d’Anvers (UZA), en collaboration avec l’Institut de santé publique Sciensano et publiée mardi.

On le sait, les personnes traitées pour un cancer courent un plus grand risque d’être atteintes par une forme grave de l’infection Covid. Les chercheurs de l’UZA ont donc voulu vérifier si les vaccins étaient aussi efficaces chez ces patients au système immunitaire fragilisé, en raison de leur maladie et du traitement prescrit.