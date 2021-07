Le Norvégien Aron Donnum présenté au Standard: «Je suis un joueur un peu fou!»

Ses yeux bleus et ses nombreux tatouages n’ont laissé personne indifférent au Standard : Aron Donnum, présenté ce mardi à la presse, sait qu’il n’est pas un joueur comme les autres et espère être sur le terrain celui qu’il aime être au quotidien. « Je suis un peu fou, dans le sens positif du terme. Je pense que je peux apporter une bonne énergie sur le terrain. J’ai une mentalité de gagnant et même quand mon équipe perd, je me donne à fond. »

Le Norvégien (23 ans) semble impatient de débuter, lui qui se dit prêt physiquement à jouer ce dimanche à Zulte Waregem. « Les premières impressions ont été très bonnes à mon arrivée. J’étais au stade vendredi et même avec moins de 10.000 fans, l’ambiance était superbe. Je n’ai pas encore eu le temps de visiter la ville, mais j’y sens une bonne énergie. »