Inondations: le gouvernement wallon crée un commissariat spécial à la reconstruction

La première est commissaire d’arrondissement pour la Province de Liège et, à ce titre, a déjà assumé les fonctions de gouverneur en l’absence de ce dernier. Elle est spécialisée en planification d’urgence et en gestion de crise.

«Notre mission sera de trouver une réponse à chaque problème des gens, avec les pouvoirs locaux», a indiqué Mme Delcourt, qui sera «très présente sur le terrain».

Sylvie Marique est la secrétaire générale du Service public de Wallonie (SPW). Son profil l’amènera davantage à coordonner les différentes administrations. «Toutes les compétences wallonnes doivent se mobiliser, afin qu’à chaque problème, une solution soit trouvée», a-t-elle insisté.

Le commissariat spécial à la reconstruction est institué pour un an, mais sa mission pourra être prolongée en cas de nécessité. Il devra assurer la coordination et la gestion des mesures d’urgence et de la reconstruction, formuler des propositions pour un plan de reconstruction dans les communes concernées, et sera placé sous l’autorité du ministre-président Elio Di Rupo. Il pourra compter sur une cellule administrative, des experts administratifs et universitaires, et fera rapport chaque semaine au gouvernement afin de l’informer et le conseiller.

