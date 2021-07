Clear Channel choisie pour exploiter les espaces publicitaires dans les gares SNCB

Ce contrat permettra aux annonceurs de Clear Channel de communiquer auprès des plus de 8 millions de voyageurs et visiteurs hebdomadaires des gares de la SNCB, se réjouit-on.

Clear Channel compte notamment équiper davantage de gares de supports publicitaires digitaux modernes. "Cette solution profitera à la SNCB et à ses voyageurs, tout en assurant une visibilité optimale aux annonceurs. Ces mêmes supports seront également utilisés par la SNCB pour communiquer avec ses clients et leur donner de l'information", explique l'entreprise dans un communiqué.

Avec l'obtention de ce contrat, Clear Channel peut se targuer de disposer "de l'offre digitale la plus complète du marché". Clear Channel compte actuellement des écrans digitaux dans plus de 46 villes et communes en Belgique auxquels s'ajouteront, dès le 1er janvier 2022, les 200 écrans digitaux déjà présents dans les stations belges. Un nombre que l'entreprise prévoit de faire passer à 800, dans plus de 100 gares.