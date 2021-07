Van Aert et Evenepoel favoris du chrono des JO: voici le profil du parcours (photos)

Le Suisse avait fini 2e de la course en ligne à Pékin en 2008, derrière l’Espagnol Samuel Sanchez. II s’était adjugé ensuite le contre-la-montre. « Spartacus » a enlevé une 2e médaille d’or dans le chrono à Rio en 2016. Jan Ullrich avait été le premier, en 2000 à Sydney, à rentrer nanti de deux médailles. L’Allemand avait remporté la course en ligne et fini 2e du contre-la-montre qui était revenu à Viatcheslav Ekimov. Le Russe était devenu double champion olympique de l’effort en solitaire quatre ans plus tard à Athènes. Chris Froome (deux médailles de bronze contre-la-montre en 2012 et 2016) est le seul autre double médaillé en cyclisme sur route.