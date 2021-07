Cette médaillée olympique va recevoir une fortune et une maison: l’or va changer sa vie

Elle est devenue la deuxième sportive philippine à remporter plusieurs médailles olympiques après son compatriote Teofilo Yldefonzo, médaillé de bronze en natation en 1928 et 1932. Depuis leur première participation aux JO en 1924, les Philippines avaient remporté jusqu’à ce lundi dix médailles, trois en argent et sept en bronze, dont cinq en boxe.

Hidilyn Diaz est devenue lundi la première championne olympique de l’histoire des Philippines en remportant l’épreuve d’haltérophilie dans la catégorie des moins de 55 kg. Elle a devancé la Chinoise Liao Qiuyun et la Kazakhe Zulfiya Chinshanlo. Diaz, 30 ans, avait terminé à la deuxième place dans cette même catégorie lors des JO 2016 de Rio.

Et le moins qu’on puisse dire, c’est que cet exploit va changer sa vie. En guise de récompense, les autorités et des entreprises privées vont lui offrir une somme de 33 millions de pesos, soit 555.000 euros : dix millions de pesos promis par l’état à chaque médaillé d’or ainsi que deux versements de dix millions de pesos de la part d’hommes d’affaires et un autre de 3 millions de pesos de la part d’un troisième homme d’affaires.