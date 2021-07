Coronavirus: l’accès aux vaccins creuse les inégalités dans la reprise économique, selon le FMI

La reprise devrait être plus rapide que prévu dans les économies développées, mais plus lente pour les pays émergents, en raison notamment de l’accès inégal aux vaccins contre le coronavirus, a alerté mardi le FMI, qui maintient sa prévision de croissance mondiale de 6 % en 2021. « L’accès aux vaccins est devenu la principale ligne de rupture divisant la reprise mondiale en deux blocs », souligne le FMI dans ses prévisions économiques mondiales actualisées et publiées mardi. D’un côté, la plupart des économies avancées, qui ont accès aux vaccins et « peuvent s’attendre à une normalisation de l’activité cette année ». De l’autre, les pays qui n’y ont pas ou peu accès et « resteront confrontés à une résurgence des infections et à l’augmentation du nombre de décès liés au covid ».

Le produit intérieur brut (PIB) devrait donc progresser plus vite que prévu dans les économies développées, de 5,6 % en 2021 (0,5 point de plus que lors des dernières prévisions, en avril). Par contraste, les marchés émergents et économies en développement devraient connaître une forte croissance cette année, mais plus lente que précédemment attendu, de 6,3 % (– 0,4 point). C’est l’Inde, ravagée par une résurgence du virus à cause du variant delta, qui connaît le plus fort ralentissement de ses perspectives économiques, avec une croissance attendue à 9,5 % (– 3 points). La situation se dégrade aussi pour la Chine, avec une croissance attendue de 8,1 % (– 0,3 point).