Intempéries - Namur mobilise toujours plus de conteneurs pour le déblaiement après les inondations

Il y a actuellement 22 conteneurs, et bientôt 28, à disposition des sinistrés des intempéries et inondations à Namur, annonce la Ville mardi après-midi. Pour une rotation plus rapide, les déchets seront finalement stockés provisoirement sur le terrain d'une entreprise privée proche du recyparc de Flawinne.