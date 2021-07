Inondations: plus de 100.000 m3 de déchets ramassés dans les rues de Liège

Depuis la décrue intervenue ce vendredi 16 juillet à Liège, ce sont au total plus de 100.000 m3 de déchets qui ont été ramassés sur les 35 kilomètres de voiries inondées et provenant des 6.475 logements sinistrés, selon un décompte réalisé mardi par la ville de Liège.

Cette collecte a été rendue possible grâce à une forte mobilisation : des renforts humains et matériels sont arrivés de Charleroi, Bruxelles, Saint-Josse, Ath, Engis et Fexhe, ainsi que des intercommunales Bruxelles Propreté, Sibelga et Vivaqua, note le collège communal liégeois.