Bonne nouvelle pour le Club de Bruges: Hans Vanaken et Eduard Sobol ont repris les entraînements

Hans Vanaken et Eduard Sobol ont repris les entraînements au Club de Bruges, ont annoncé les champions de Belgique en titre mardi. « Bienvenue les gars », a écrit le Club sur Twitter avec une photo des deux joueurs.

Vanaken et Sobol avaient tous les deux bénéficié de quelques semaines de repos après avoir participé à l’Euro avec la Belgique et l’Ukraine, tous les deux étant éliminés en quarts de finale, respectivement par l’Italie et l’Angleterre.