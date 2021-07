Raphaël Varane quitte le Real Madrid et rejoint Manchester United

Manchester United et le Real Madrid sont parvenus à un accord concernant le transfert de Raphaël Varane (28 ans) vers le club mancunien. Manchester United en a fait l’annonce ce mardi par un communiqué publié sur son site internet. Le transfert sera entériné après la visite médicale de l’international français.

Le défenseur central français, arrivé à Madrid du RC Lens en 2011, quitte la capitale espagnole après 10 ans sous le maillot du Real. Il y a conquis un palmarès des plus fournis sur les scènes internationale et domestique en remportant 4 Ligues des Champions assorties de 4 Coupes du Monde des Clubs et de 3 Supercoupes de l’UEFA ainsi que 3 titres de champion d’Espagne, 1 Coupe du Roi et 3 Supercoupes d’Espagne.