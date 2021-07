Un Français sur deux est complètement vacciné

Un Français sur deux est désormais complètement vacciné contre le Covid-19, a annoncé mardi soir la Direction générale de la Santé, un niveau encore éloigné du seuil d’immunité collective estimé à environ 90 % avec le nouveau variant Delta, plus contagieux. Le pays commence à combler son écart avec la Belgique où près de sept adultes sur dix sont pleinement vaccinés (54,6 % de toute la population).

Face à la flambée des contaminations qui dépassent régulièrement les 20.000 nouveaux cas quotidiens – près de 27.000 mardi – le gouvernement continue la course à la vaccination contre le Covid-19, cherchant à cibler les plus fragiles et les personnes hésitantes.