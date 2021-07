JO 2020: pluie de messages de soutien pour la gymnaste Simone Biles

« Juste un petit rappel : les athlètes olympiques sont humains et ils font de leur mieux », a-t-elle tweeté. « C’est VRAIMENT difficile d’être au top au bon moment et de mener sa routine quotidienne sous une telle pression. Vraiment dur. »

Aly Raisman et Simone Biles font partie des gymnastes américaines qui ont témoigné contre l’ex-médecin de l’équipe féminine américaine Larry Nassar, condamné en 2018 pour abus sexuels sur des gymnastes.

Interrogée sur la pression qui pèse sur les sportifs, Aly Raisman a affirmé à la chaîne NBC que c’était « juste horrible », regrettant que « certaines personnes oublient parfois que nous sommes humains ».

« Amour et ondes positives »

Simone Biles avait déclaré avoir « l’impression de porter le poids du monde sur (ses) épaules » mardi soir avant de se retirer au cours de l’épreuve par équipes, où elle a finalement remporté une médaille d’argent avec ses coéquipières.

« Simone, tu nous as rendud si fiers. Fiers de qui tu es en tant que personne, coéquipière et sportive », a tweeté Sarah Hirshland, directrice générale du Comité olympique américain (USOPC). « Nous applaudissons ta décision de donner la priorité à ton bien-être mental avant tout et t’offrons le plein soutien et les ressources de Team USA », a-t-elle poursuivi.

Kerri Strug, gymnaste à la retraite et médaille d’or aux JO d’Atlanta en 1996 avec l’équipe américaine, a dit « envoyer son amour » à Simone Biles, accompagnant son tweet d’un emoji chèvre, « goat » en anglais, jeu de mots avec « GOAT » (« greatest of all time »), soit le meilleur sportif de tous les temps dans sa discipline.

Si de telles déclarations peuvent, d’une certaine façon, ajouter à la pression déjà gigantesque, elles résument aussi l’opinion de nombreux Américains sur Simone Biles – avant ou après son retrait de l’épreuve.

Simon Biles mérite de « la gratitude et du soutien », a ainsi tweeté Jen Psaki, porte-parole de la Maison Blanche. « Toujours la ’GOAT’ (la meilleure, NDLR) et nous avons tous de la chance de pouvoir la voir en action », a-t-elle ajouté en félicitant l’ensemble de l’équipe de gymnastique.

Le basketteur Karl-Anthony Towns a dit lui envoyer « de l’amour et des ondes positives ».

Mikaela Shiffrin, double championne olympique de ski alpin a recommandé à Simone Biles de « continuer à arborer son sourire car il est indéniablement doré. Toujours ».

« Championne un jour, championne toujours », a tweeté la légende philippine de la boxe Manny Pacquiao.

Le patineur artistique américain Adam Rippon a dit ne « pas pouvoir imaginer la pression que Simone a ressentie », rappelant qu’il était « facile d’oublier qu’elle reste humaine ».