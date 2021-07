JO 2020: Lianne Tan quitte «avec la tête haute» le tournoi de badminton en phase de groupes

Tan, 38e mondiale, a été battue par l’Indonésienne Gregoria Mariska Tunjung (BWF 23) au Musashino Forest Plaza en deux sets 21-11, 21-17. Les deux joueuses s’affrontaient pour la victoire du groupe et donc la qualification.

Tout comme en 2012 et 2016, le tournoi de badminton des Jeux olympiques se terminent en phase de groupes pour la Belge Lianne Tan. La Limbourgeoise a perdu son match de poule décisif à Tokyo mercredi et n’a ainsi pas pu valider son ticket pour les huitièmes de finale.

« Dans le premier set, mon jeu était un peu trop lent. Je lui ai peut-être donné un peu trop de possibilités. Dans le deuxième set, surtout à la fin, j’ai joué très offensivement mais malheureusement il était trop tard. Si j’avais joué comme ça dès le début, il y aurait peut-être eu plus de suspense », a confié Tan.

La joueuse de 30 ans doit faire ses valises après la phase de groupes, comme à Londres et à Rio de Janeiro. « Mon objectif était de progresser. Je suis déçue mais d’un autre côté, je peux partir la tête haute. J’ai prouvé que les meilleures joueuses doivent parfois tenir compte de moi, ce qui n’a pas été le cas en 2012 et 2016. Maintenant, ils me connaissent un peu mieux. »