JO 2020: battue sur 200 et 400 m, Katie Ledecky se console sur 1.500 m, nouvelle épreuve olympique

Archi-favorite, avec les dix meilleurs chronos de l’histoire sur cette distance, la nageuse a fait toute la course en tête pour s’imposer (15 : 37.34) devant sa compatriote Erica Sullivan (15 : 41.41) et l’Allemande Sarah Kohler (15 : 42.91).

« J’aime le travail qu’on doit fournir pour être bonne dans cette course », expliquait la championne de 24 ans. « Elle nécessite une très bonne gestion du rythme, probablement plus que le 800, il faut être prudent et savoir à quel point on peut pousser. »

Sans dévier de son programme gargantuesque, elle enchaînera dans la soirée avec les séries du 4x200 m, dont les Américaines sont tenantes du titre, puis avec celles du 800 m jeudi soir, en visant deux nouvelles médailles d’or.

Battue lundi matin sur 400 m par la jeune Australienne Ariarne Titmus, Ledecky s’était montrée philosophe, se réjouissant que sa rivale de 20 ans l’ait poussée à réaliser son « meilleur temps depuis cinq ans » sur la distance.

Elle a cédé encore plus nettement mercredi matin en ne prenant que la cinquième place sur 200 m (1 : 55.21) derrière la même Titmus, la Hongkongaise Siobhan Bernadette Haughey et la Canadienne Penny Olaksiak.