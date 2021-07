Énorme déception aux JO: pas de médaille pour van Aert et Evenepoel sur le contre-la-montre, Roglic décroche l’or

Primoz Roglic est devenu champion olympique du contre-la-montre individuel, mercredi, aux Jeux de Tokyo. Le Slovène a bouclé les 44,2 km du parcours, dessiné autour du Fuji International Speedway, au pied du Mont Fuji, en 55 : 04.19 pour devancer le Néerlandais Tom Dumoulin et l’Australien Rohan Dennis. Wout van Aert a pris la sixième place et Remco Evenepoel la neuvième.

Après 15 km, Roglic signait le meilleur chrono devant Van Aert (+0.04) et Ganna (+3.43). Le Slovène conservait la tête à mi-parcours, devant Dumoulin (+8.39) et Ganna (+8.69). L’Australien Rohan Dennis prenait la 4e place (+9.21), Van Aert (+10.28) suivait.

Roglic creusait l’écart, comptant plus de 30 secondes d’avance sur Dennis, Dumoulin et Ganna après 31,8 km, alors que Van Aert, en difficulté, se retrouvait à plus d’une minute, dépassé aussi par le Suisse Stefan Küng.

Le Slovène continuait de prendre de l’avance sur ses ses concurrents : après 37,1 km, son avantage sur Dumoulin, deuxième, passait à 42.34. La lutte pour le podium était serrée, Ganna (+44.39), Küng (+46.08) et Dennis (+49.84) pouvant encore rêver d’une médaille. Van Aert accusait 1 : 16 de retard.

Roglic franchissait la ligne en 55 : 04.19. Dumoulin s’emparait de la médaille d’argent à 1 : 01.39. Le bronze revenait à Dennis (+1 : 03.90). Küng (+1 : 04.30) et Ganna (+1 : 05.74) manquaient de peu le podium. Médaillé d’argent de l’épreuve en ligne, Van Aert devait se contenter de la sixième place à 1 : 40.53 de Roglic. Remco Evenepoel finissait neuvième à 2 : 17.08.

Dixième du chrono à Rio en 2016, Roglic décroche sa première médaille olympique. Son palmarès comprend notamment deux victoires finales à la Vuelta, des étapes sur les trois Grands Tours et un succès à Liège-Bastogne-Liège. Il a aussi été vice-champion du monde du contre-la-montre en 2017.