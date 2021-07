JO 2020: la Grande-Bretagne remporte le relais 4x200 m nage libre hommes, les États-Unis absents du podium

En 6 min 58 sec 58, les Britanniques ont établi un nouveau record d’Europe et échoué à seulement trois centièmes de seconde du record du monde pour devancer les Russes (7 : 01.81), sous drapeau neutre, et les Australiens (7 : 01.84).

La Grande-Bretagne a largement dominé le relais 4x200 m nage libre hommes devant la Russie et l’Australie, les États-Unis ne finissant que quatrièmes, mercredi aux Jeux olympiques de Tokyo.

La Grande-Bretagne a été portée par ses deux médaillés du 200 m nage libre de mardi, Tom Dean (or) et Duncan Scott (argent), épaulés par James Guy et Matthew Richards.