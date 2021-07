Melexis relève une nouvelle fois ses prévisions

"Avec 159,1 millions d'euros au deuxième trimestre, nous avons pour la deuxième fois cette année enregistré un chiffre d'affaires record. Nous sommes limités par l'offre et non par la demande", a commenté mercredi la CEO Françoise Chombar.

Le bénéfice net s'est élevé à 33,5 millions d'euros, en hausse de 246% par rapport au deuxième trimestre 2020 et de 21% par rapport au précédent trimestre. L'entreprise relève pour la deuxième fois cette année ses prévisions, se basant sur les commandes et la forte demande du marché final.

Sur l'ensemble du premier semestre 2021, le chiffre d'affaires de Melexis a augmenté de 32% sur base annuelle à 314,7 millions d'euros. Le résultat opérationnel atteint 70,9 millions d'euros, soit une hausse de 108% par rapport au premier semestre 2020 et le bénéfice net pointe à 61,3 millions d'euros (+102%).

Melexis s'attend à un chiffre d'affaires compris entre 158 et 163 millions d'euros pour le troisième trimestre. Sur l'ensemble de l'année, il mise sur une croissance du chiffre d'affaires entre 24 et 27%, une marge brute autour des 42% et une marge opérationnelle dans les 22%.