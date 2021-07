Les produits d'exploitation d'Elia atteignent 1,3 milliard d'euros au premier semestre

Le résultat net ajusté affiche par contre une baisse de 1,6% à 150,5 millions d'euros en raison d'une hausse des frais de maintenance et de personnel en Allemagne. L'EBIT (bénéfice avant intérêts et impôts) a lui diminué de 7% par rapport à l'exercice précédent et s'élève à 265,3 millions.

Elia ajoute par ailleurs avoir réalisé des investissements réseau à hauteur de 164,9 millions d'euros en Belgique et de 221,6 millions en Allemagne pour "garantir un système fiable et durable".