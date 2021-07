Deuxième trimestre solide pour BASF qui confirme ses prévisions

Les activités du plus grand groupe chimique au monde s'améliorent. "La forte dynamique de croissance des deux précédents trimestres s'est poursuivie : grâce à des prix et des volumes plus élevés, nous pouvons présenter des résultats trimestriels très solides", a commenté le CEO Martin Brudermüller mercredi, lors de la présentation des chiffres.

Le bénéfice net de l'entreprise s'est élevé au deuxième trimestre à 1,65 milliard d'euros. Au printemps, il était encore question d'un déficit de 878 millions d'euros pour cette société cotée à l'indice allemand DAX.