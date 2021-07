France: vers des mesures contre les élèves non vaccinés en cas de covid

Seuls les collégiens et lycéens non vaccinés devront suivre les cours à distance si un cas de Covid est détecté dans leur classe à partir de la rentrée, a annoncé mercredi Jean-Michel Blanquer, qui a précisé que les classes d’écoles primaires fermeraient, elles, dès le premier cas positif.

Le protocole sanitaire pour 2021-2022 a été publié mercredi matin sur le site de l’Education nationale et comprend « quatre scénarios en fonction de quatre degrés de circulation du virus », a précisé M. Blanquer.

Quatre scénarios

« Dans le scénario le plus léger vous n’avez plus de masque à l’école primaire, je crains que ce ne soit pas ce scénario-là à la rentrée », s’est-il avancé, précisant que « cela reste notre boussole de maintenir ouvert le système scolaire ».

Le ministre de l’Education a par ailleurs de nouveau refusé l’idée d’imposer un pass sanitaire pour entrer à l’école et la vaccination obligatoire pour les enseignants, comme elle l’est pour certaines professions.

« A ce stade ça ne nous paraît pas indispensable. Le pourcentage de professeurs se vaccinant est très important, je pense que ça a dépassé les 80 % », a-t-il souligné.

« Il faut que ce chiffre aille le plus possible vers 100 % pour que nous ne devions pas aller vers l’obligation vaccinale, c’est le dernier recours. Si le pourcentage est trop faible de professeurs vaccinés, on devrait aller vers cela », a toutefois poursuivi M. Blanquer.

Et en Belgique ?

Un Comité de concertation est prévu pour la mi-août. Il sera chargé de définir les règles pour la rentrée scolaire prochaine.