Voyages: vers la fin de la quarantaine en Angleterre pour les personnes vaccinées

Les résidents des pays de l’Union européenne qui ont été entièrement vaccinés contre le coronavirus ne devront bientôt plus subir de quarantaine pour entrer en Angleterre, rapportent mercredi différents médias britanniques.

Ces plans, qui visent à stimuler les secteurs de l’aviation et du tourisme, devaient être discutés par les ministres concernés mercredi, écrivent The Guardian, la BBC et The Times. Cependant, il n’est pas encore certain que la décision sera prise mercredi/aujourd’hui. La question serait principalement de savoir si le changement de règle s’appliquerait uniquement à l’Angleterre, ou également aux trois autres nations du Royaume-Uni: l’Irlande du Nord, l’Écosse et le Pays de Galles.