Aurubis investit 27 millions d'euros dans un site belge

Le nouveau procédé doit permettre une extraction plus rapide de davantage de métaux précieux, tels que l'or et l'argent, et une récupération complète de l'étain des boues anodiques.

Le recyclage des métaux devient de plus en plus complexe, ajoute l'entreprise. Le nombre de métaux dans les produits électroniques de consommation mis au rebut, tels que les smartphones ou les ordinateurs portables, a fortement augmenté et la conception des appareils devient de plus en plus complexe. "Avec ASPA, notre production à Beerse deviendra plus rapide et plus efficace, avec moins de perte de métaux précieux", explique le COO d'Aurubis Heiko Arnold.