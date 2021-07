Wout van Aert déçu après sa 6e place au chrono des JO: «Ce n’est pas le résultat que j’espérais»

Après sa médaille d’agent sur l’épreuve en ligne, Wout van Aert espérait un nouveau podium lors du contre-la-montre, mercredi. Mais le Campinois a dû se contenter de la sixième place à l’issue de la course disputée sur 44 km autour du Fuji International Speedway, à 1 : 40 du vainqueur Primoz Roglic.

Van Aert avait bien commencé son chrono. « Lors du premier tour, j’étais encore dans les temps pour une médaille. Mais après, je n’ai pas su garder une vitesse assez élevée », explique le champion de Belgique. « Dans la deuxième partie, j’ai eu du mal. Normalement, l’un de mes points forts est de me battre à ce moment-là, mais ce n’a pas vraiment réussi aujourd’hui. »

La victoire est revenue à Primoz Roglic, équipier de Wout van Aert chez Jumbo-Visma. Le Slovène avait abandonné le Tour de France après une chute. De retour, il a dominé le chrono olympique. Pour Van Aert, ce n’est pas une surprise. « Je le connais un peu. Il revient toujours quand il prend un coup. Samedi, je ne l’ai pas vu durant la course en ligne. J’ai trouvé cela plus dangereux que rassurant. Selon moi, il travaillait déjà à ça. »

Un autre équipier de Van Aert, Tom Dumoulin s’est emparé de l’argent. Le Néerlandais est de retour après avoir pris une pause dans sa carrière en début d’année. « Tom a passé une année tout sauf facile. Il aura surpris lui-même et tout le monde », a ajouté Van Aert. « C’est la beauté du sport de pouvoir se battre comme ces deux hommes. »

Malgré la déception du contre-la-montre, Van Aert tire un bilan positif de ses premiers Jeux Olympiques. « Je rentre à la maison avec un bon sentiment. Je serais un idiot de dire que tout a échoué. Je vais rentrer chez moi avec une médaille et au final, c’est ce que recherchent tous les athlètes présents ici. »

Van Aert va à présent observer une période de repos. « Je veux rentrer à la maison dès que possible et passer du temps avec ma famille », a-t-il indiqué. Après un stage durant la seconde moitié du mois d’août, le champion de Belgique reprendra la compétition lors du Tour de Grande-Bretagne (5-12 septembre), dernière ligne droite avant les Mondiaux qui se dérouleront en Belgique plus tard dans le mois.