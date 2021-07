JO 2020: le Brésil, la Côte d’Ivoire, la Corée du Sud et la Nouvelle-Zélande en quarts du tournoi de football masculin

Les premiers qualifiés pour les quarts de finale du tournoi olympique de football masculin sont connus. Dans le Groupe D, le Brésil et Côte d’Ivoire ont pris les deux premières places et dans le Groupe B, la Corée du Sud et la Nouvelle-Zélande ont émergé. À Saitama, le Brésil s’est imposé 1-3 au détriment de l’Arabie saoudite. Matheus Cunha (14e, 0-1) a ouvert la marque pour la Seleçao mais Abdulelah Al Amri (27e, 1-1) a égalisé pour les Saoudiens. En seconde période, les Brésiliens ont fait la différence par Richarlison (76e, 90e+3). Grâce à ce doublé, l’attaquant d’Everton a pris la tête du classement des buteurs avec 5 goals.

La Côte d’Ivoire avait besoin d’un point contre l’Allemagne pour se qualifier et elle l’a obtenu (1-1). À Miyagi, les buts sont tombés en seconde période. Les Ivoiriens ont ouvert la marque sur un autogoal de Benjamin Henrichs, le milieu de Leipzig, (67e, 0-1) et les Allemands ont égalisé par Eduard Lowen (73e). Mais ce but du milieu de Bochum n’aura pas aidé la Mannschaft à se qualifier.