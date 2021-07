Spotify remplit ses objectifs d'abonnés payants au 2T, mais pas d'utilisateurs

Si Spotify, dont le siège est à Stockholm mais qui est coté à la Bourse de New York, tablait en avril sur 162 à 166 millions d'abonnés payants et répond donc aux attentes, le groupe est légèrement en dessous de ses prévisions concernant le nombre d'utilisateurs actifs - il en attendait entre 366 et 373 millions.

Cette contre-performance s'explique "principalement en raison d'un nombre plus faible d'utilisateurs au cours de la première moitié du trimestre. Le Covid-19 a continué à peser sur nos performances sur plusieurs marchés et, dans certains cas, nous avons interrompu nos campagnes marketing en raison de la gravité de la pandémie", a expliqué le groupe.

Après un rare passage dans le vert au premier trimestre, l'activité reste déficitaire.

Spotify a enregistré sur la période avril-juin une perte de 20 millions d'euros, un chiffre moindre que ce qu'attendaient les analystes, qui tablaient sur plus de 70 millions de pertes.

Cette nouvelle perte nette est largement inférieure à celle enregistrée l'année dernière à la même période (-356 millions), alors plombée par la bonne performance de son action faisant s'envoler les charges de rémunération. L'ex-start up stockholmoise utilise en effet un mécanisme de rémunération de ses employés indexé sur le cours de Bourse, qui lui a été plus favorable ces derniers mois avec le recul de l'action.

Le chiffre d'affaires a lui progressé de 23% sur un an, à 2,33 milliards d'euros.

Au troisième trimestre, Spotify prévoit de gagner entre 5 et 9 millions d'abonnés payants en net et entre 12 et 17 millions d'utilisateurs actifs, ce qui le rapprocherait du seuil symbolique de 400 millions, qui pourrait être franchi avant la fin de l'année (entre 400 et 407 millions attendus fin 2021).