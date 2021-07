Les ennuis continuent pour Wayne Rooney: il blesse l’un de ses joueurs à l’entraînement

Après le scandale provoqué dans une boîte de nuit en compagnie de deux mannequins, Wayna Rooney vit une période compliquée. Et cela ne va pas en s’arrangeant pour l’ancien attaquant des Red Devils. L’actuel entraîneur de Derby County en Championship (Division 2 anglaise) a blessé l’un de ses propres joueurs selon la presse britannique.

Pendant un entraînement, il s’est retrouvé au duel avec le jeune milieu irlandais Jason Knight et il lui a accidentellement fait mal à une cheville. Le Telegraph parle de deux mois d’absence minimum pour Knight mais le Guardian se montre plus pessimiste et évoque une indisponibilité de trois mois. Cela représente un nouveau coup dur pour le club, qui perd l’un des cadres de l’équipe.