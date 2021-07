Coup dur pour Laurens De Plus: le cycliste belge souffre d’une infection virale

Le cycliste Laurens De Plus, 25 ans, doit laisser son vélo de côté pendant un certain temps. La formation Ineos Grenadiers a confirmé mercredi que le coureur ouest-flandrien souffre d’une infection virale et doit prendre un repos obligatoire.

À la fin de la saison dernière, De Plus a quitté Jumbo-Visma pour Ineos Grenadiers. En 2020, il n’est pratiquement pas entré en action en raison de blessures. Cette année n’a pas été plus positive. Il n’a couru que le Tour de Provence, Paris-Nice, le GP Miguel Indurain et le Tour du Pays basque. Après cela, De Plus n’a pas été sélectionné pour le Tour de France.