Six mois après la tempête GameStop, les petits actionnaires restent mobilisés

Devenu le symbole de la rébellion des petits actionnaires contre les puissants de Wall Street en janvier, GameStop continue de mobiliser six mois après, avec l’espoir de faire mordre la poussière à quelques fonds spéculatifs. L’histoire a défrayé la chronique durant plusieurs semaines et a participé au succès de nouveaux acteurs du marché comme la jeun e plateforme en vogue Robinhood, qui devrait faire ses débuts à la Bourse de New York jeudi. En quelques jours en début d’année, l’action de la chaîne de magasins de jeux vidéos est passée de 17 dollars environ à près de 500. Le titre était dopé par des petits investisseurs décidés à en découdre avec des investisseurs institutionnels qui avaient massivement parié sur l’effondrement boursier de GameStop et ont été pris à revers. Certains fonds spéculatifs y ont perdu gros, au point de devoir parfois mettre la clef sous la porte.

Lire aussi Gamestop: comment des investisseurs «activistes» font mordre la poussière aux hedge funds de Wall Street Lancé depuis le forum WallStreetBets, sur la plateforme Reddit, le mouvement a emmené dans son sillage des milliers de particuliers, des étudiants aux retraités, dont certains y ont ramassé des sommes rondelettes. Débordés par le flux des achats, plusieurs courtiers comme Robinhood ont dû suspendre les échanges, et ont été accusés d’écarter les petits au profit de quelques grands de la finance.

« La boîte de Pandore » Six mois plus tard, les volumes d’échanges ont fondu et GameStop ne fait plus les gros titres. Mais loin d’être retombée comme un soufflé, l’action vaut toujours dix fois son prix de début janvier et ses partisans se comptent encore par centaines. Beaucoup, sur Reddit, défendent la « transformation » de l’entreprise GameStop, avec un accent sur le commerce en ligne, et s’offusquent de voir le titre présenté uniquement comme un moyen de faire de l’argent rapidement. Ils rejettent aussi les comparaisons avec les autres « meme stocks », les actions qui ont bénéficié d’une mobilisation de petits porteurs, comme la chaîne de cinémas AMC ou l’assureur santé Clover Health.