JO 2020: Wout van Aert et le père de Remco Evenepoel recadrent un journaliste belge

« Six et neuf dans le contre-la-montre olympique, puis-je appeler cela une déception majeure ? », s’est interrogé Hans Vandeweghe, journaliste sportif néerlandophone, sur Twitter face à la déception de ne pas avoir obtenu de médaille belge sur le chrono olympique de ce mercredi.

Un commentaire qui n’a pas forcément plu à Wout van Aert et Patrick Evenepoel, le père de Remco. « Désolé, Hans », a répondu Wout van Aert, médaillé d’argent quelques jours plus tôt sur la course en ligne, après un Tour de France exceptionnel.