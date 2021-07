Les Belgian Lions 3x3 au pied du podium olympique: «un sentiment très amer»

Échouer si près d’un podium pour ces quatre amateurs anversois qui auront tout donné suscite « un sentiment très amer », pour Thibaut Vervoort, le meilleur joueur belge de ce tournoi. Auteur de plusieurs tirs décisifs dans le round robin, il était à l’image de ses trois équipiers émoussé et ses tirs n’ont plus trouvé la cible. « Normalement notre jeu est basé sur la vitesse, la circulation du ballon et la capacité des quatre joueurs de rentrer des tirs. Et certainement la défense » a poursuivi Vervoort. « Et on a vu dans les deux derniers matches, que la condition physique ne nous a permis de maintenir cette défense. On a joué un tournoi magnifique et à la fin on n’en a pas la récompense. »