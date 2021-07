Miko prend un intérêt de 92% dans la société néerlandaise MAAS

MAAS dégageait, avant la pandémie de Covid, un chiffre d'affaires d'environ 70 millions d'euros avec ses quelque 500 collaborateurs. MAAS installe des machines à café et des distributeurs automatiques de moyenne et grande capacité chez ses clients, essentiellement des grandes entreprises, des institutions publiques et des universités. Elle assure également le support technique et se charge de la fourniture de tous les ingrédients nécessaires comme le café, mais aussi le lait, le thé et le chocolat.

Outre les boissons chaudes, MAAS propose également un large éventail de boissons rafraîchissantes, de snacks et d'en-cas vitaminés, précise encore Miko.