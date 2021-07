Carrefour: ventes stables et rentabilité en hausse au premier semestre

Carrefour a enregistré au premier semestre des ventes dans la lignée de l'année précédente malgré un effet de base de comparaison élevé, à 38,3 milliards d'euros, et un bénéfice net de 298 millions d'euros contre une perte de 25 millions un an plus tôt.