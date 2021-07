Novak Djokovic se montre moins empathique à propos de Simone Biles: «La pression est un privilège»

Après s’être retirée de la finale du concours de gymnastique par équipes jeudi, Simone Biles vient de déclarer forfait pour la finale du concours géneral qui se tiendra jeudi. La superstar américaine veut « prioriser son bien-être » et épargner sa santé mentale. Interrogé sur la pression autour des athlètes, Novak Djokovic parle lui de privilège.

« La pression est un privilège. Sans elle, il n’y a pas de sport professionnel. Pour espérer rester au sommet d’un sport, on a intérêt à apprendre à gérer la pression. Sur et en-dehors du terrain, toutes les attentes. J’ai appris à développer un mécanisme pour gérer cela de manière à ce que ça ne me dérange plus, ça ne m’usera plus », a affirmé le tennisman, encore en course pour remporter le tournoi olympique.