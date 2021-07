JO 2020: Tim Brys et Niels Van Zandweghe 5e de la finale du deux de couple poids légers

Les Allemands Jonathan Rommelmann et Jason Osborne, 2e en 6 : 07.29, prennent la médaille d’argent. Le bronze va aux Italiens Stefano Oppo et Pietro Ruta, 3e en 6 : 14.30.

Les Tchèques Jiri Simanek et Miroslav Vrastil se classent 4e en 6 : 16.42, devant Tim Brys et Niels Van Zandweghe, qui terminent 5e en 6 : 18.10. Les Uruguayens Bruno Cetraro Berriolo et Felipe Kluver Ferreira sont 6e en 6 : 24.21.

Tim Brys et Niels Van Zandweghe disputent leurs premiers et derniers Jeux ensemble, le duo se séparant après Tokyo. La paire belge avait décroché la médaille de bronze aux Mondiaux 2018 et à l’Euro 2019 et 2020.