Les Red Lions enchaînent, Nikiforov en larmes, Lecluyse en finale: la nuit des Belges aux JO

La Belgique était concernée par une finale, celle du deux de couple poids légers en aviron. Le duo Tim Brys et Niels Van Zandweghe a pris la 5e place de cette épreuve, pour leurs premiers et derniers Jeux ensemble.

Dans le reste de l’actualité olympique nocturne, le record du monde du 4x200 m nage libre est tombé du côté féminin. Ce sont les Chinoises qui se sont imposées, surprenant notamment l’Australie, qui était favorite de l’épreuve. Présente dans ce relais, Zhang Yufei décrochait là sa deuxième médaille du jour puisqu’elle avait déjà été sacrée sur le 200 m papillon quelques instants plus tôt. Caeleb Dressel s’est quant à lui imposé comme le roi du sprint en devant champion olympique du 100m nage libre avec un record olympique à la clé.

Hors des bassins, l’une des grosses informations de la nuit est le forfait de Sam Kendricks, champion du monde du saut à la perche, suite à un test positif au Covid-19.

Les résultats belges :

– Tim Brys et Niels Van Zandweghe ont pris la 5e place de la finale de l’épreuve du deux de couple poids légers en aviron. La médaille d’or est revenue aux Irlandais Fintan McCarthy et Paul O’Donovan. Les Allemands Jonathan Rommelmann et Jason Osborne prennent la médaille d’argent. Le bronze va aux Italiens Stefano Oppo et Pietro Ruta.

– Les Red Lions, déjà qualifiés pour les quarts de finale avant le coup d’envoi, ont enregistré un quatrième succès de rang en battant le Canada 9-1 dans son 4e et avant-dernier match de poules du tournoi olympique de hockey messieurs.

– Toma Nikiforov a été éliminé au 2e tour en catégorie des -100 kg de judo. Le judoka belge, 16e mondial, s’est incliné sur ippon après 15 secondes de combat face au Portugais Jorge Fonseca, 2e mondial et double champion du monde.

– Elke Vanhoof s’est qualifiée pour les demi-finales du BMX dames.

– Fanny Lecluyse s’est qualifiée pour la finale du 200 m brasse, sa toute première finale olympique.

– Thomas Pieters et Thomas Detry ont débuté le premier tour du tournoi de golf

Les autres résultats :

– L’Américain Robert Finke a remporté le 800 m nage libre, s’imposant devant le champion du monde italien Gregorio Paltrinieri (7 : 42.11), et le champion d’Europe ukrainien Mykhailo Romanchuk (7 : 42.33).

– L’Australien Izaac Stubblety-Cook a décroché l’or en 200 m brasse. Le nageur de 22 ans s’est imposé en 2 min 06 sec 38 devant le Néerlandais Arno Kamminga (2 : 07.01) et le Finlandais Matti Mattsson (2 : 07.13).

– La Chinoise Zhang Yufei a été sacrée championne olympique du 200 m papillon, devant les deux Américaines Regan Smith et Hali Flickinger.

– L’Américain Caeleb Dressel a remporté jeudi la course reine de la natation, le 100 m nage libre, en 47 sec 02/100e, devant l’Australien Kyle Chalmers (47.08), champion olympique en 2016, et le Russe Kliment Kolesnikov (47.44).

– La Chine est devenue championne olympique du relais 4x200 m nage libre, avec un nouveau record du monde (7 min 40 sec 33/100e), devant les Américaines et les Australiennes.