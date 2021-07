Le tunnel Léopold rouvert après un accident impliquant un camion

Lire aussi Baromètre de la relance: beaucoup de projets pour la mobilité des Belges

En raison de la période de congé pour le secteur de la construction, la route n’était pas encombrée et les conséquences de l’accident n’ont pas été trop importantes. Toutefois, l’ensemble du trafic local a dû quitter l’autoroute et prendre une déviation via Auderghem. Il a été conseillé aux autres usagers de choisir autant que possible l’autre côté du ring.