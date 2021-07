Solvay relève ses prévisions après une croissance de 20% du chiffre d'affaires au T2

Solvay relève ses prévisions pour l'année après une croissance à deux chiffres, de 20%, de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre, annonce le groupe chimique belge jeudi à l'occasion de la publication de ses résultats financiers. L'entreprise a retrouvé les niveaux de 2019, d'avant-crise donc, sur la plupart de ses marchés. Les volumes du mois de juin ont par exemple dépassé leur niveau de 2019.

La demande a été particulièrement forte dans l'automobile, l'électronique et le bâtiment. Hors Composites et le pétrole et le gaz, il progresse de 22% sur un an et de 6% par rapport au 2e trimestre 2019, détaille Solvay. Des économies de coûts structurelles de 51 millions d'euros ont été réalisées au cours du trimestre, atteignant un total de 131 millions d'euros au premier semestre, en bonne voie pour atteindre l'objectif d'économies annuel de 200 millions d'euros, ajoute le groupe chimique.

L'EBITDA sous-jacent (résultat avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement) du deuxième trimestre ressort à 602 millions d'euros, en progression de 47% sur un an à périmètre et change constants, grâce à une demande soutenue et à la poursuite des réductions de coûts. L'EBITDA du premier semestre 2021 dépasse de 5% son niveau de 2019.

La marge d'EBITDA est de 24,5%, soit 4,3 points de plus sur un an, soutenue par la hausse des volumes et les réductions structurelles des coûts. La hausse du coût des matières premières, de l'énergie et du transport a, toutefois, impacté le deuxième trimestre pour environ 50 millions d'euros.