Les remerciements de Simone Biles pour les nombreux soutiens: «Je réalise que je suis plus que mes succès et ma gymnastique»

Simone Biles ne disputera pas le concours all-round individuel de gymnastique ce jeudi aux Jeux olympiques de Tokyo. La championne américaine, qui s’était retirée du concours par pays, souhaite préserver sa santé mentale, mise à mal par l’énorme pression qui repose sur ses épaules. Depuis l’annonce de ce retrait, la jeune gymnaste de 24 ans a reçu énormément de messages de soutien venant de personnalités, mais aussi d’anonymes. Ce jeudi, elle a tenu à remercier tout le monde.

« L’amour et le soutien débordants que j’ai reçus m’ont fait réaliser que je suis plus que mes succès et ma gymnastique, ce que je n’avais jamais vraiment cru auparavant », a réagi sur Twitter Simone Biles.