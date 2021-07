Ontex renoue avec la croissance au 2e trimestre, sa CEO déçue du 1er semestre

Au cours du premier semestre, les ventes se sont élevées à 981 millions d'euros, soit une baisse de 6,9% par rapport à la même période de l'année précédente. L'EBITDA récurrent s'est élevé à 101 millions d'euros, soit une baisse de 19,8%. Le bénéfice net s'est élevé à 7 millions d'euros, contre 41 millions d'euros un an plus tôt.

"Nous ne sommes pas satisfaits des résultats financiers du premier semestre", a commenté la CEO Esther Berrozpe. "Dans un contexte d'augmentation sans précédent des prix des matières premières, ces résultats démontrent clairement la nécessité d'un renforcement urgent et significatif de l'activité d'Ontex. Au cours des six premiers mois, nous nous sommes immédiatement concentrés sur la stabilisation des ventes, l'amélioration des performances opérationnelles, la mise en œuvre d'importantes réductions de coûts et la gestion rigoureuse de la trésorerie. Les résultats du deuxième trimestre de 2021 montrent déjà les premiers signes de progrès, cependant, ils ne compensent que partiellement l'augmentation des prix des matières premières, qui reste un défi majeur en 2021."