Telenet en bonne voie pour réaliser ses prévisions pour 2021

Le bénéfice net s'est, lui, élevé à 211,7 millions d'euros au cours du premier semestre, en hausse de 14% par rapport à la même période en 2020, grâce à la baisse significative des charges financières nettes et à la croissance de 3% du bénéfice d'exploitation, qui ont plus que compensé la hausse des impôts sur le revenu, explique Telenet.

Sur l'ensemble de l'année, l'entreprise, active en Flandre et à Bruxelles pour les services de télévision, internet et téléphonies fixe et sur l'ensemble de la Belgique avec sa marque de téléphonie mobile Base, prévoit un retour à la croissance tant pour le chiffre d'affaires que pour l'ebitda ajusté, "avec un objectif de croissance en base remaniée de maximum 1% et de 1 à 2% respectivement". "Nous allons également générer un solide flux de trésorerie disponible ajusté situé entre 420 et 440 millions d'euros pour l'exercice 2021, malgré une légère diminution en base remaniée du flux de trésorerie opérationnel disponible d'environ 1% en 2021 compte tenu de l'augmentation des investissements prévus."