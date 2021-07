JO 2020: après avoir révélé sa maladie, le nageur français qui a raté son virage reçoit une vague de soutien

Le nageur français Yoann Ndoye-Brouard a vécu une journée riche en émotions, ce jeudi. Après avoir échoué aux portes des demi-finales du 200m dos mercredi, il a finalement été repêché à la dernière minute après le forfait de son adversaire Chinois. Il a donc disputé les demi-finales en dernière minute et a terminé avec le 9e temps (1’56’’83).

« J’ai donné le meilleur de moi-même, a-t-il confié au micro de RMC Sport. Je me suis exprimé avec les armes que j’avais aujourd’hui. Je me suis réveillé peu de temps avant la course. Faire 1’56’’ dans ces conditions, je suis quand même content. »