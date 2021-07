Feu vert à la co-entreprise d'Eurofiber et Proximus pour déployer la fibre en Wallonie

La co-entreprise d'Eurofiber et de Proximus chargée du déploiement d'un réseau ouvert de fibre optique en Wallonie s'appelle Unifiber, annoncent jeudi les deux partenaires. Elle vient d'ailleurs de recevoir le feu vert des autorités européennes de la concurrence. Son ambition est d'offrir une connectivité avec cette technologie permettant un accès ultra-rapide et bidirectionnel à internet à 500.000 foyers et PME en Wallonie d'ici 2028. Les préparatifs du déploiement commenceront à la mi-août dans les communes de Waterloo et de Morlanwelz.