Intempéries - Le Forem en contact avec les communes sinistrées pour le recrutement urgent de personnel

Le gouvernement wallon vient en effet de dégager 5 millions d'euros pour permettre aux communes touchées d'engager de tels travailleurs supplémentaires. Des centaines de personnes pourraient ainsi être recrutées pour renforcer les effectifs des communes concernées.

Chaque commune pour laquelle les intempéries et inondations sont reconnues en tant que calamités naturelles par le Fédéral pourront bénéficier de la mesure pour besoins exceptionnels et temporaires. Chacune d'elles peut donc, dès à présent et selon un processus allégé, engager un maximum de 5 demandeurs d'emploi inoccupés dans les conditions APE, et ce pour une durée de 3 mois avant le 31 décembre, détaille le Forem.