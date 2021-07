Du matériel d’enregistrement audio et vidéo retrouvé dans une ambassade belge en Turquie

Du matériel d’enregistrement audio et vidéo a été découvert dans l’ambassade de Belgique à Ankara, la capitale turque, rapportent nos confrères du Laatste Nieuws. L’information a été confirmée par les Affaires étrangères. La découverte daterait du 11 mai dernier. Date à laquelle un incident de sécurité a été identifié dans l’ambassade, expliquait ce matin Wouter Poels porte-parole du ministère des Affaires étrangères.

Il s’agissait d’une unité d’enregistrement non autorisé de vidéo et d’audio dans la chancellerie. Une plainte a été déposée auprès des autorités turques, rapportent nos confrères. « Maintenant, nous devons attendre et voir. Dans l’intérêt de l’enquête, nous ne ferons pas d’autres commentaires », a déclaré le porte-parole des Affaires étrangères.